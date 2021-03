Krátka výzva všetkým predstaviteľom vládnej koalície v dnešnej dobe rozhodnutí a politických manévrov.

Nie, nesľúbili ste si lásku, ale pravdu vravieť len si musíte nielen ako povinnosť voči sebe, ale najmä k svojim voličom. Pozrite sa spätne na tú kopu roboty, čo ste vykonali, ktorá nebola vždy až tak viditeľná, pretože pozitívne veci až tak neudierajú do očí ako tie iné. Obrovské more práce na ministerstvách i v parlamente, a to pri tak ťažkých podmienkach a maximálnom nasadení, aké Slovensko ešte nezažilo. Pozrite sa spätne na jednotlivé body programového vyhlásenia, ktorými ste sa občanom Slovenskej republiky zaviazali vrátiť unesený štát opäť do rúk ľudu ako jediného zdroju moci. Slová, že sa správa veci verejných vráti nesmú zostať iba slovami piesne, ale najdôležitejším vyznaním každého z vás.

Niečo ste ľuďom sľúbili, sľúbili ste, že politika prestane byť len šikovným nástrojom ako obohatiť seba alebo svojich blízkych. Rúbete les korupcie a samozrejme, že lietajú aj triesky. A tie sa vedia dostať poriadne pod kožu. Zraňujú a ak zanedbáme ich odstránenie, nielen bolia, ale ohrozujú aj život a zdravie. Dnes ide prioritne o život a zdravie, to nie sú žiadne frázy.

Preto je mimoriadne dôležitý sa obzrieť späť a spomenúť si prečo vznikla táto vládna koalícia. Spomenúť si na svoje sľuby, na všetky stretnutia s občanmi, na to nadšenie a dôveru, ktorá je tak mimoriadne krehká.

Nemáme žiť iba so spomienok, ale verejná služba je záväzok, kvôli ktorému musia ísť všetky osobné pocity bokom. Poznať mechaniku dejín a silu vyjadrení, ktoré spájajú a nie rozdeľujú.

Verím, že zvíťazí zodpovednosť. Ale nie pod nátlakom, musí to byť výsledok slobodného rozhodnutia pokračovať ďalej. Lebo pred nami všetkými je ešte oceán práce, ktorá nepočká a súčasná opozícia pri uchopení moci to nespraví.