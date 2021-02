Hlboké nedorozumenie

Najprv som neveril svojim očiam. Všade som čítal ako predseda vlády včera v deň výročia vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej zaútočil na novinárov. Zaútočil. Na novinárov. Naozaj?

Neklamme si, že každý, kto sa označuje za novinára, sa aj tak správa a robí svoju prácu naozaj nezávisle a slobodne. Tolerancia k fejkovej hre na žurnalistiku nám priniesla grafomanov, čo píšu na zákazky a posledné, čo ich zaujíma je hľadanie pravdy. Čítanosť je cieľ a negativizmus zbraň.

Určite by bolo lepšie, ak by zaznievala kritika zo stavovského prostredia, ale urobiť z premiéra útočníka a prirovnávať ho k Ficovi??? To naozaj potrebuje ktokoľvek k jeho kritike takúto skratku?

Veď potom to znamená, že ak voláte po Matovičovej sebareflexii a on sa možno neobratne opováži vám nastaviť zrkadlo, tak nie ste schopní aj tej svojej, ak ho okamžite odsúdite a zaradíte sa do radu, čo hodia komentárom.