Evolúcia nevedenia

To, že Slovensko nemá problém s klamstvami a útočnou kritikou, ale skôr s kritickým myslením, je fakt. A to, čo dnes fejkoví ľudia predvádzajú na sociálnych sieťach, je len vyvrcholením procesu, ktorú dnes prináša tisíce mŕtvych.

Zažívame neuveriteľný boom hlúposti nielen na internete, ale aj v skutočnom živote, o akom sa iste nesnívalo ani múdremu Maťkovi z Dobšinského rozprávky. Či to začalo prvým webom o plochej zemeguli, či prvým receptom na vnútorné použite Sava alebo práškovania chémiou z nebies dnes už nevedno. Počkajte, ono to má vlastne hlbšie korene.

Bláznivosť, ktorou sa kryli šašovia, ak svojim vládcom chceli povedať pravdu, už nepotrebuje žiadnu masku. Nie je už ani len literárnou postavou v diele Erasma Rotterdamského zo 16. storočia, kde nás presvedčia svojim satirickým jazykom, že iba v nevedomosti sa skrýva pravé šťastie.

Dnes ten blažený pocit má každý, kto svoje nevedenie môže čo najhlasnejšie vytrúbiť do sveta. Ono by to možno až tak nevadilo, keby takýto jedinci necítili potrebu aj nenávidieť vedcov a intelektuálov, s ktorými sa inak vždy snažia vysporiadať všetky totalitné režimy. A preto, čo sa najprv zdalo úsmevné a podcenili sme v zárodku, začína byť dnes nebezpečné. Bežný človiečik skôr uverí kamarátovi na facebooku ako odborníkovi, ktorý sa mu neprihovára jeho jednoduchým jazykom. Pravdu mal ten Wittgenstein, keď tvrdil, že hranice môjho jazyka znamenajú hranice môjho sveta. A tie naše si ideme chrániť ostnatým drôtom nášho presvedčenia o jedinej pravde, v ktorú veríme.

Potom sa toho chopia politici, ako napríklad jeden súčasný červený poslanec, ktorý bez overovania zdrojov zdieľa fotomontáž pani prezidentky u prezidenta ČR M. Zemana, lebo sa mu to hodí. Alebo keď sa vytvorí fejková fotografia premiéra z Francúzska, kde sa pýši nemčinou a zdieľa to plno príčetných ľudí len preto, lebo ho nemajú v láske. A to sa nám tu ešte naplno nerozbehla taká vec ako deepfake, pričom len budete oči a uši otvárať, čo vám kto vloží do úst a postne to potom na sociálne siete.

Musíme dať vzdelaniu výsadné postavenie, vážiť a podporovať vedcov, umožniť rozvíjanie všetkých foriem rozvoja ľudského potenciálu, len tak zastavíme túto lavínu podobnú ničote z Nekonečného príbehu.



Zdroj obrázkov:

- komentár od Tomáša Hovorku na stránkach In Vivo magazín