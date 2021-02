Spravodlivosť a Lipšic

Dnes o 11 hodine stredoeurópskeho času zloží sľub nový špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. Bol zvolený 5. februára 79 poslancami zo 117 prítomných.

Pred touto voľbou a i po nej bolo počuť veľa výhrad proti jeho menu a preto mi dovoľte i tento osobný postreh bývalého poslaneckého kolegu.

Daniela poznám ako profesionála, ktorému mimoriadne záleží na tom, aby na Slovensku fungovala spravodlivosť. Vždy šiel do všetkého naplno, robil maximum v rámci svojich možností. Často sa mu to aj vypomstilo a za všetko vždy bez výhovoriek zaplatil. Skrátka, pre mňa bude vždy bude rovný chlap v dnešnej dobe vykrúcačiek a hľadania pohodlných výhovoriek.

Čo je ale najpodstatnejšie pri dnešnom skladaní jeho sľubu - musíme ho vnímať, že nemá byť "kladivom na smerákov" a plniť spoločenskú objednávku o očiste, pretože zvolením dostal podstatne dôležitejšiu úlohu.

Symbolicky byť otvorený všetkým signálom, ktoré budú hlásiť prerastanie mafie do orgánov štátu. A zaviazať rovnako symbolicky oči spravodlivosti, aby bola skutočne nestranná a jej meč dopadol na hlavu každého, bez ohľadu na to s kým sa pozná, kto je jeho šéf alebo za ktorú stranu kope.

Lebo hriechy ľudí sa nestratia a vytvárajú silný zväzok v rozdelenom svete na našich a vašich ľudí, kde stráca pravda hodnotu a tých, čo za ňu bojujú opľujú alebo zničia.

Je to obrovské bremeno, ktoré nesmie niesť iba jeden človek alebo skupina ľudí. Lebo ich to rozdrví a preto bude vo svojich snahách potrebovať podporu, ako aj kritický dohľad, aby sa tomuto poslaniu nespreneveril. Boj o spravodlivosť na Slovensku bude nastaveným zrkadlom našej spoločnosti i sondou do našej pamäte.



A nezabúdajme.

Jeho predchodca sa volá Dušan Kováčik.