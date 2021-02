Deň po predčasných voľbách

Práve boli vyhlásené výsledky predčasných volieb v jednej malebnej stredoeurópskej krajinke. Usmievavý víťaz to má nasmerované pred kamery a silným hlasom ďakuje za veľké víťazstvo, vďaka ktorému by mohol aj sám zostaviť vládu.

Je však múdry a pozná históriu, lepšie je mať partnerov, ktorým ponúkne pár kostičiek z bohatého európskeho stola a bude zároveň na koho hodiť veci, ktoré sa pokašľú, lebo vždy sa niečo pokašle.

Ale je potrebné jednať rýchlo, ešte tento deň sa musí stretnúť na utajenom poschodí nemenovaného hotela s dôležitými ľuďmi aj predsedami vhodných strán, kde bude všetko, čo sa kedysi povedalo alebo urobilo, zabudnuté.

Je potrebné dohodnúť dohody, mať nachystané zoznamy kľúčových ľudí, ktorých po kvázi "transparentných" konaniach dosadia..., hm, usmieva sa v duchu... mohlo by sa to spraviť tak, že by sa to urobilo pri veľkom hráčskom stole, na ktorom by sa rozložili žetóny a začala by veľká hra... ale musí sa aj vymyslieť ako čím skôr dostať von tých našich, čo mlčali a neprezradili pravdu, chudáci, ich schopnosti ako narábať s miliardami prídu veľmi vhod...a už je to tu, novinárske otázky, otázky, otázky, oni to stále nepochopili, že víťazi nepotrebujú odpovedať...

Toto je zatiaľ fikcia, vážení členovia tejto vládnej koalície, mnohých z vás poznám aj osobne a preto sledujem s úžasom, čo si to verejne robíte.

Nespoliehajte sa na trpezlivosť voličov, toto je extrémne napätá situácia, kedy vášne vytvárajú výbušný kokteil. Nevyhovárajte sa, že byť v koalícii nie je manželstvo a nemusíte sa ľúbiť, lebo ste na seba zobrali záväzok slúžiť Slovensku a jeho ľudu. Vypnite si konečne facebook a zapnite interný komunikačný kanál, aby ste sa vždy o všetkom informovali. Nehľadajte výhovorky, ale otvorte sa i netradičným riešeniam, je veľa šikovných ľudí, stačí im dať priestor. Viem, že čím viac hláv môže priniesť i viac názorov a škriepok, no napriek všetkému neprestávajte snívať a zároveň nešliapajte po snoch iných.

Pracujte pre Slovensko.

Milujte Slovensko.

Verte, že môžeme zmeniť Slovensko.

Mier.